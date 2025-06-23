Çin, kendi geliştirdiği işletim sistemini bir uyduda başarıyla test etti

Çin, yabancı yazılımlara olan bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, kendi geliştirdiği işletim sistemini uzayda başarıyla test etti.

Bu test, Huawei'nin açık kaynaklı işletim platformu OpenHarmony'nin hafif bir versiyonu kullanılarak gerçekleştirildi.

DALIAN-1 UYDUSUNDA TEST EDİLDİ

Çin'in Tiangong uzay istasyonundan fırlatılan Dalian-1 Lianli CubeSat adlı bavul büyüklüğündeki uydu üzerinde, OpenHarmony gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) bin saatten fazla süreyle denendi.

Araştırmacılar, bu testin sonucunda uydunun performansında önemli bir artış gözlemledi.

Çalışmanın baş yazarı Yu Xiaozhou, OpenHarmony kullanımının uydunun tepki hızını ve güvenilirliğini önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtti. Bu başarı, yerli yazılımların kritik uzay görevlerinde de güvenle kullanılabileceğini gösteriyor.

Lianli CubeSat, yerli üretim bir çip üzerinde OpenHarmony RTOS'u taşıyan ilk mikro uydu olma özelliğini taşıyor.

Bu, Çin'in uzay teknolojisinde donanım ve yazılım alanında tam bir kendi kendine yeterlilik hedefine doğru attığı önemli bir adım.

Bu görevin başarısının ardından, araştırma ekibi OpenHarmony'nin küçük uydularda uygulanması için ulusal teknik standartlar önerdi.

Bu hamlenin, gelecekteki ticari ve araştırma uydusu görevlerinde yerli işletim sisteminin daha yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik etmesi amaçlanıyor.