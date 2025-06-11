Elon Musk, iPhone'ların yeni Liquid Glass arayüzü hakkında açıklama yaptı

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Apple, iOS 26 ve diğer tüm işletim sistemlerinde kullanacağı yeni "Liquid Glass" adlı tasarım dilini WWDC 2025'te duyurdu.

Işığa, renge ve kullanıcı etkileşimine uyum sağlayan bu yarı saydam ve canlı arayüz, teknoloji dünyasında hem olumlu hem de olumsuz tepkilerle karşılandı.

SEKTÖR LİDERLERİNDEN OLUMLU YORUMLAR

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook'un X'teki "Liquid Glass" paylaşımına kısaca "Harika" diyerek yanıt verdi.

Nothing'in kurucu ortağı Carl Pei ise biraz daha coşkulu bir dille paylaşım yaparak yeni tasarıma olan takdirini belirtti.

KULLANICILARDA "OKUNABİLİRLİK" ENDİŞESİ

Birçok kullanıcı ise yeni tasarımın şeffaf yapısının "okunabilirlik" sorunları yaratabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Özellikle arayüz öğelerinin beyaz bir arka plan üzerine yerleştirildiğinde metin ve simgelerin ayırt edilmesinin zorlaştığı belirtildi.

Apple, yeni tasarım dilinin karmaşıklığına rağmen farklı cihazlarda sezgisel kalacağını vadediyor.

Şirket ayrıca, geliştiricilerin uygulamalarını bu yeni tasarıma uyumlu hale getirebilmeleri için güncellenmiş bir API seti de yayınlıyor.