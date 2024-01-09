Fiyatı cep yakacak: Apple Vision Pro'nun satış tarihi açıklandı Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun 2 Şubat Cuma günü satışa çıkacağını açıkladı. Ön siparişler ise 19 Ocak tarihinde başlayacak.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Yakın bir tarihte, Apple'ın Vision Pro isimli yeni ürününün sevkiyatlarının şubat ayında başlamasının beklendiği ve şirketin, herhangi bir gecikmeyi önlemek için tedarik zincirinde hızlı bir tempoda çalıştığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Satış tarihi belli oldu

Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun 2 Şubat Cuma günü satışa çıkacağını açıkladı. Ön siparişler ise 19 Ocak tarihinde başlayacak.

Karma gerçeklik gözlüğü, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Apple Store'larda ve çevrimiçi Apple Store mağazalarında satışa sunulacak.

Önceki raporlar, Apple’ın bu yıl için Vision Pro'dan yaklaşık 500 bin adet satış beklediğini söylüyor. Bu hedefin, piyasa koşullarına göre oldukça düşük olduğunu söylemeliyiz.

2024'ün en önemli Apple ürünü

Ayrıca karma gerçeklik başlığının, Apple için 2024 yılının en dikkat çekici ve önemli ürünü olacağına dair görüşler de dile getiriliyor. Yıl boyunca, ürünün global pazarlarda da kullanıma sunulacağı öngörülüyor.