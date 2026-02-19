Google Arama'nın yapay zeka modu Türkiye'de kullanıma sunuldu

ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye'deki internet arama deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyacak oldukça önemli bir adım attı.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu'nun resmi açıklamasına göre, uzun zamandır beklenen AI Modu ve AI Bakışı özellikleri resmen Türkiye pazarında kullanıma sunuldu.

GEMİNİ 3 DESTEKLİ GELİŞMİŞ ARAMA DENEYİMİ

Google Arama hizmetine entegre edilen bu yeni nesil özellikler, gücünü şirketin en gelişmiş üretken yapay zeka modeli olan Gemini 3'ten alıyor.

Artık kullanıcıların bilgi bulmak için onlarca farklı web sitesi arasında dolaşmasına gerek kalmadan, karmaşık aramalar doğrudan yapay zeka tarafından sizin yerinize yapılacak.

AI MODU VE AI BAKIŞI İLE HIZLI SONUÇLAR

Kullanıcılar AI Modu sayesinde detaylı arama terimlerinin kapsamlı ve derinlemesine hazırlanmış özetlerine tek bir arayüz üzerinden kolayca ulaşabilecek.

Ekranın en üstünde belirecek olan AI Bakışı özelliği ise bu aramaların daha sadeleştirilmiş bir özetini sunarak bilgiye en hızlı şekilde erişilmesini ve istendiğinde detaylı moda geçilmesini sağlayacak.

TÜM PLATFORMLARDA KADEMELİ DAĞITIM BAŞLADI

Türkiye'deki internet kullanımını tamamen değiştirmesi beklenen bu yenilikler, iOS, Android ve web sürümleri için dağıtılmaya başlandı.

Ancak şirket yetkilileri, bu devrim niteliğindeki özelliklerin tüm cihazlarda görünür hale gelmesinin kademeli bir süreçle tamamlanacağını belirtiyor.