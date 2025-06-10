Google CEO'su Sundar Pichai'den yapay zeka açıklaması: İnsanların yerini alacak mı

Haber Merkezi

Google CEO'su Sundar Pichai, Lex Fridman ile yaptığı bir podcast yayınında, yapay zekanın artan yeteneklerinin yazılım geliştiricilerin işlerini elinden alacağı yönündeki endişelere yanıt verdi. Pichai, yapay zekanın bir tehdit değil, bir fırsat olduğunu vurguladı.

"YAPAY ZEKA YERİNİ ALMAYACAK, ORTAK OLACAK"

Sundar Pichai, yapay zekanın yakın gelecekte insan kodlayıcıların yerini almayacağını, aksine onların yeteneklerini geliştiren ve verimliliklerini artıran güçlü bir ortak olacağını belirtti.

Gelişmiş yapay zeka araçlarının, birçok işi gereksiz hale getirebileceği yönündeki endişelere rağmen Pichai, mühendislerin rolünün değişeceğini ancak ortadan kalkmayacağını savundu.

Ona göre yapay zeka, mühendislere yaratıcı problem çözme ve beyin fırtınası gibi daha önemli işlere odaklanmaları için zaman kazandıracak. Bu, mühendislik süreçlerini daha hızlı ve etkili hale getirecek.

Pichai, bu görüşünü somut bir veriyle de destekledi; Google'daki kodların yaklaşık yüzde 30'unun artık yapay zeka tarafından üretilen çözümlerden yararlandığını açıkladı. Bu durumun, şirket genelindeki mühendislik hızını yüzde 10'lar seviyesinde artırdığını belirtti.

Yapay zekanın verimliliği artırmasına rağmen Pichai, Google'ın gelecek yıl daha fazla mühendis işe almayı planladığını da söyledi.

Pichai, yapay zekanın yaratıcılığı demokratikleştirerek daha fazla insanın eline yaratıcı güç vereceğini de vurguladı.