Google Play Store'un en büyük rakiplerindendi: Amazon uygulama mağazası kapanıyor

Android ekosisteminin en önemli alternatif uygulama mağazalarından biri olan Amazon Appstore için yolun sonu geldi.

Amazon, uygulama mağazasının bugünden itibaren Android telefon ve tabletlerde artık çalışmayacağını duyurdu.

UYGULAMALARIN ÇALIŞMASI GARANTİ EDİLMİYOR

Alınan karara göre, 20 Ağustos 2025 itibarıyla mağaza kapatılacak ve kullanıcıların daha önce bu platformdan indirdiği uygulamaların gelecekte çalışmaya devam etmesi garanti edilmeyecek.

Mağaza içi satın alımlarda kullanılan dijital para birimi Amazon Coins de tamamen devre dışı kalacak.

SADECE AMAZON CİHAZLARINDA DEVAM EDECEK

Bu kapanma kararı genel Android ekosistemini etkilerken, Amazon Appstore hizmet vermeye yalnızca Amazon'un kendi cihazlarında devam edecek.

Fire TV ve Fire Tablet kullanıcıları, mağazayı eskisi gibi kullanmayı sürdürebilecek.