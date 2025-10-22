Google'ın yapay zeka modu, Wikipedia trafiğini düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia, son birkaç ayda insan trafiğinde ciddi bir kayıp yaşadı.

Wikimedia Vakfı'ndan Marshall Miller, bu düşüşü doğrulayarak hem insan hem de bot trafiğini yakından takip ettiklerini belirtti.

YAPAY ZEKA VE ARAMA MOTORLARI TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Miller, bu düşüşü "üretken yapay zeka ve sosyal medyanın" etkisine bağladı. Arama motorları artık Wikipedia'dan aldıkları bilgileri doğrudan yanıt olarak sunarken, genç nesillerin bilgi için YouTube ve TikTok'u tercih etmesi de bu düşüşe katkı sağladı.

WIKIPEDIA GÖNÜLLÜLERİ VE BAĞIŞLAR TEHLİKEDE

Trafikteki düşüşün Wikipedia'nın gönüllü tabanı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Daha az ziyaret, içeriği zenginleştirecek daha az gönüllü ve bu çalışmayı destekleyecek daha az bireysel bağışçı anlamına geliyor.

Durumun ironik olduğuna dikkat çeken Miller, çoğu yapay zeka modelinin (LLM) eğitim için Wikipedia verilerini kullanmasına rağmen, şimdi bu en güvenilir bilgi kaynaklarından birine zarar verdiğini belirtti.

WIKIMEDIA'DAN TEKNOLOJİ DEVLERİNE ÇAĞRI

Wikimedia Vakfı, Wikipedia içeriğini kullanan yapay zeka sohbet robotları ve arama motorlarını, siteye daha fazla trafik çekmeye yardımcı olmaları için teşvik ediyor.

Ayrıca, içeriğin sorumlu bir şekilde yeniden kullanılabilmesi için daha net atıf standartları geliştiriliyor.