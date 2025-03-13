Görme engelliler için yeni umut ışığı: Köpek dişi

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Görme engelli hastalar için umut verici bir gelişme yaşanıyor. Göz cerrahları, görme yetisini geri kazandırmak için dişleri kullanarak Osteo-odonto-keratoprotez (OOKP) adı verilen bir cerrahi işlemi uyguluyor.

Bu yöntem, Kanada'nın ilk kliniğini açmasıyla birlikte dünya çapında yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlk olarak 60 yıldan uzun bir süre önce İtalya'da göz cerrahı Benedetto Strampelli tarafından geliştirilen bu yöntem, son yıllarda birçok ülkede başarıyla uygulanıyor.

OOKP AMELİYATI NASIL UYGULANIYOR

OOKP ameliyatı, iki aşamalı bir süreçten oluşuyor. İlk aşamada, hastanın köpek dişi çekilerek dikdörtgen şekline getiriliyor ve içine plastik bir optik lensin sığması için bir delik açılıyor.

Daha sonra, bu diş-lens kompoziti hastanın yanağına yaklaşık üç ay boyunca yerleştiriliyor. Bu süre zarfında, dişin etrafında bir doku tabakası oluşuyor.

İkinci aşamada ise hastanın yanağının içinden alınan bir deri parçası, göz kapağının altına dikiliyor. Diş kompoziti doku tabakasıyla birlikte hazır hale geldiğinde, göze dikilen bu deri parçası kaldırılıyor, hasarlı iris ve lens çıkarılıyor ve diş kompoziti yerleştiriliyor.

Son olarak, dişi yerinde tutmak için deri flebi gözün üzerine geri yerleştiriliyor ve flepte ışığın merceğe girmesini sağlayacak bir delik açılıyor.

KİMLER İÇİN UYGUN

OOKP ameliyatı, körlüğe neden olan belirli durumlar için uygun bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bu ameliyat için ideal adaylar, korneaları hasarlı ancak gözleri sağlıklı olan, retinası ve optik siniri gözlerinin arkasında olan kişiler.

BAŞARI ORANI VE GELECEĞİ

OOKP ameliyatlarının, prosedürler tamamlandıktan sonra onlarca yıl boyunca etkili olduğu gözlemleniyor.

Bu yöntem, Avustralya, İngiltere, Japonya, Almanya ve Hindistan gibi ülkelerde sınırlı sayıda tesiste uygulanıyor.

Vücudun bir bölümünü başka bir bölümü tedavi etmek için kullanan cerrahi yöntemler arasında en gelişmiş yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.