GTA 6 yakında geliyor: Rockstar Games yoğun mesaiye başladı Rockstar Games, GTA 6'nın son geliştirme aşamalarında çalışanlarının haftada 5 gün ofise dönmelerini istiyor.

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ensonhaber.com

Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınlamıştı.

Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

Rockstar Games kanalında yayınlanan GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 14 saatte 65 milyon izlenmeye ulaşarak içerik üreticisi Mr.Beast'in rekorunu kırmıştı.

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Mr.Beast, daha önce 24 saatte 59,4 milyon izlenerek rekoru kırmayı başarmıştı.

Rockstar Games yoğun mesai harcıyor

Rockstar Games, GTA 6'nın son geliştirme aşamalarında çalışanlarının haftada 5 gün ofise dönmelerini istiyor.

Rockstar Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe, kararın verimlilik ve güvenlik nedenleriyle alındığını söyledi.

Şirket, bu süreçte yeni Grand Theft Auto'nun ilk görüntülerinin ve aralık ayında sızan ilk fragmanın büyük bir dökümü de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik ihlalleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Rockstar'ın GTA 6'nın resmi olarak çıkış yapmadan yeni bir sızıntı olmasını istemediği de göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı tahmin ediliyor.

Rockstar çalışanları, 2018 yılında çıkış yapan Red Dead Redemption 2'nin geliştirilme sürecinde haftada 100 saat çalıştıklarını açıklamıştı.

Oyun severler ise zorlu çalışma koşullarını öğrenmesinin ardından Rockstar Games'e ciddi tepkiler göstermişti.