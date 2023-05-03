Honor, Apple'ın iOS işletim sistemine rakip olacak Honor'un CEO'su Zhao Ming, iOS işletim sistemine benzer bir sistem kuracaklarını belirtti.

ensonhaber.com

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kalmıştı.

Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, şimdi de kendi işletim sistemiyle karşımıza çıkacak.

Honor, iOS'a rakip olacak

Honor'un CEO'su Zhao Ming, iOS işletim sistemine benzer bir sistem kuracaklarını belirtti.

iPhone'ları donanım özelliklerinin yetersiz olduğunu, iletişim ve pil ömrünün kötü olduğunu söyleyen Ming, ancak iOS işletim sisteminin tüm açıkları kapattığını belirtti.

Zhao Ming ayrıca, Honor'un MagicOS 7.0 üzerinde daha da gelişme yapacağını ve iOS ile aynı seviyede bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Honor, en güçlü yanı olan işletim sistemi akıcılığı ve ekosistem konusunda Apple'ı yakalayıp geçmeyi hedefliyor.