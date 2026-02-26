Karayollarında akıllı ve güvenli dönüşüm hamlesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarında güvenli ve konforlu ulaşımı artırmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini genişletiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında GPS ve kablosuz iletişim teknolojileriyle entegre edilen sistemler sayesinde sürücüler; buzlanma, sis, kaza ve yol çalışması gibi risklere karşı önceden bilgilendiriliyor. Kritik güzergâhlara yerleştirilen dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının kapsama alanı da genişletiliyor.

Geçen yıl 54 kilometre olan akıllı ulaşım sistemi uygulanan yol uzunluğunun, 2026 sonunda 80 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Bu rakamın 2027’de 90, 2028’de ise 100 kilometreye ulaşması planlanıyor.

HABERLEŞME ALTYAPISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Devlet ve il yollarında tesis edilen haberleşme altyapısının da önemli ölçüde genişletilmesi öngörülüyor.

2025’te 200 kilometre olan altyapı uzunluğunun bu yıl 300 kilometreye çıkarılması, 2027’de 400 kilometreye ve 2028’de 450 kilometreye ulaşması hedefleniyor. Böylece yolların dijital altyapısı güçlendirilerek anlık veri paylaşımı ve trafik yönetimi daha etkin hale getirilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE 19,1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

KGM’nin 2026 yılı performans programına göre trafik güvenliği çalışmaları için 19 milyar 148 milyon 148 bin lira harcama planlandı.

Bu kapsamda:

27 kaza kara noktasında iyileştirme yapılacak,

32 milyon 300 bin metrekare yatay işaretleme,

141 bin metrekare düşey işaretleme gerçekleştirilecek,

2 bin 200 kilometre otokorkuluk inşa edilecek.

SARSMA BANDI UZUNLUĞU 550 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Yorgunluk ve dikkatsizlik nedeniyle şeritten çıkma riskine karşı sürücüyü titreşim ve sesle uyaran sarsma bantlarının uzunluğu da artırılıyor.

Mevcut 300 kilometrelik sarsma bandının 550 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Bu uygulamayla özellikle tek araçlı kazaların azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, akıllı sistemler ve fiziki güvenlik önlemleriyle hem kazaların azaltılmasının hem de çevre dostu, sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor.