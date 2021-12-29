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    Honor, katlanabilir akıllı telefonunu ilk kez gösterdi

    Honor'un yaklaşan katlanabilir akıllı telefonunun adı "Magic V" olarak açıklanmıştı. Çinli şirket, telefona ait ilk görüntüleri yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:37
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    Honor, katlanabilir akıllı telefonunu ilk kez gösterdi

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara yenileri eklenmeye devam ediyor.

    ABD'nin yaptırımları nedeniyle Huawei'den ayrılan ve farklı bir şirket haline gelen Honor, elde ettiği başarılarla özellikle Çin'de Huawei'ye fark atmış durumda. Çinli şirket, bu başarısını katlanabilir akıllı telefon pazarında da sürdürmek istiyor.

    HONOR MAGIC V YAKINDA GELİYOR

    İlk katlanabilir akıllı telefonunu yıl bitmeden tanıtacağı düşünülen Honor, telefonun adını resmi Twitter ve Weibo hesabından "Magic V" olarak duyurmuştu. Çinli şirket, şimdi de telefona ait ilk görüntüleri paylaştı.

    honor magic v

    Honor Magic V, içe katlanabilir bir tasarıma sahip olacak. Cihazın katlanır ekranının 8.03 inç, dış ekranının ise 6.45 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.

    Amiral gemisi özelliklere sahip olacağı belirtilen telefon, ortaya çıkan bilgilere göre gücünü Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 1'den alacak.

    honor

    2019 yılında Honor CEO'su George Zhao, şirketin katlanabilir akıllı telefon pazarına girmek istediğini, ancak hedef kitlelerinin genç kullanıcılar olmasından dolayı pahalı bir akıllı telefonu piyasaya sürmek istemediklerini söylemişti.

    honor

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