Huawei, EMUI 10.1 alacak 36 modelini açıkladı

Huawei, 36 akıllı telefonun EMUI 10.1 arayüz güncellemesini alacağını duyurdu. Güncellemeyi alacak Honor ve Huawei modellerini sizler için derledik.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonların birçoğu, android işletim sistemini kulllanıyor. Ancak bu durum, telefonların hepsinde aynı arayüz tasarımının kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi geliştirdiği android tabanlı arayüzleri kullanıyor. Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Huawei ise EMUI arayüzünü kullanıyor. Bir başka Çinli üretici Xiaomi ise MIUI arayüzünü tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 13 farklı Huawei ve Honor modelinin EMUI 10.1 güncellemesi alacağını sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu listede Huawei P30, P30 Pro, Mate 30 ve Mate 30 Pro gibi modeller yer almıyordu.

Huawei, listeyi güncelleyerek artık 36 farklı Huawei ve Honor modelinin EMUI 10.1 güncellemesine uygun olduğunu açıkladı.

EMUI 10.1 ALACAK HUAWEİ VE HONOR TELEFONLAR

Üç farklı modelden oluşan Huawei P40 ailesiyle beraber gelen yeni Huawei EMUI 10.1 güncellemesi, aşağıdaki modeller için de yayınlanacak. (Bu güncelleme Honor modellerine Magic UI 3.1 olarak gelecek.)

Huawei:

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Honor:

Honor V30 (Magic UI 3.1)

Honor V30 Pro (Magic UI 3.1)

Honor V20 (Magic UI 3.1)

Honor Magic 2 (Magic UI 3.1)

Honor 20 (Magic UI 3.1)

Honor 20 Pro (Magic UI 3.1)

Honor 20S (Magic UI 3.1)

Honor 9X (EMUI 10.1)

Honor 9X Pro (EMUI 10.1)

Honor 20 Youth Edition (EMUI 10.1)

Tablet:

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8-inch

Huawei MediaPad M6 8.4-inch

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition





EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 güncellemesinin, haziran ayından itibaren Avrupa'daki kullanıcılara sunulması bekleniyor.