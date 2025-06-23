Huawei, HarmonyOS 6'yı duyurdu: İşte gelecek yenilikler

Huawei, 20 Haziran'daki yıllık geliştirici konferansında, kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS'un ikinci büyük sürümü olan HarmonyOS 6'nın beta sürümünü resmi olarak tanıttı.

Bu yeni sürüm, şirketin Google'ın Android ekosisteminden tamamen ayrılma ve kendi platformunu güçlendirme stratejisinde kritik bir adımı temsil ediyor.

YAPAY ZEKA AJANLARI DÖNEMİ: HARMONY AGENT FRAMEWORK (HMAF)

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliği, Harmony Agent Framework (HMAF) adı verilen yeni yapay zeka altyapısı.

Bu çerçeve, işletim sistemine yerel bir yapay zeka aracı (agent) modeli getirerek, sistem düzeyinde anlama, planlama ve yürütme yeteneklerini birleştiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, uygulamaları manuel olarak açmak zorunda kalmadan, doğal dil komutlarıyla karmaşık görevleri otomatikleştirebilecek.

Örneğin, "Xiaoya" adlı sesli asistandan Batı sanat tarihiyle ilgili podcast'leri bulup düzenlemesini istemek gibi işlemler, canlı demoda sergilendi.

HarmonyOS 6 ile birlikte gelen en radikal değişiklik ise Android uygulama desteğinin tamamen kaldırılması oldu.

Huawei, artık tamamen kendi uygulama ekosistemine güveniyor. Şirket yöneticisi Richard Yu'ya göre, ekosistemde şu anda 30 binden fazla uygulama ve meta-hizmet bulunuyor.

Ancak bu sayı, Huawei'nin 2025 için belirlediği 100 bin uygulama hedefinin hala gerisinde kalıyor ve Apple gibi olgun ekosistemlerle karşılaştırıldığında mütevazı görünüyor.

Huawei, geliştiricilerin ilgisini çekmek ve uygulama geliştirmeyi hızlandırmak için DevEco CodeGenie adında yapay zeka destekli yeni bir kodlama aracı da tanıttı.