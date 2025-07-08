Huawei'den yalanlama: Kendi yapay zekamızı Alibaba'dan kopyalamadık

Çinli teknoloji devi Huawei, Pangu Pro adlı büyük dil modelinin (LLM) rakibi Alibaba'nın bir modelinden kopyalandığına dair ortaya atılan ciddi iddiaları reddetti.

HonestAGI tarafından yayınlanan bir makalede, Huawei'nin Pangu Pro Moe modelinin, Alibaba'nın Qwen 2.5 14B modeliyle "olağanüstü bir benzerlik" gösterdiği iddia edilmişti.

HUAWEI'DEN YALANLAMA: "BAŞKA MODELLERİN ÜZERİNE İNŞA ETMEDİK"

Huawei'nin yapay zeka araştırma birimi Noah Ark Lab, modelin başka üreticilerin modelleri üzerine kademeli eğitimle geliştirilmediğini, tamamen bağımsız olarak geliştirilip eğitildiğini savundu.

Laboratuvar ayrıca, Pangu Pro Moe'nin tamamen Huawei'nin kendi Ascend çipleri üzerine inşa edilen ilk büyük ölçekli model olduğunu vurguladı.

ÇİN'DE YAPAY ZEKA REKABETİ KIZIŞIYOR

Bu iddialar, DeepSeek'in açık kaynaklı modelinin piyasaya sürülmesiyle başlayan, Çinli teknoloji devleri arasındaki yoğun yapay zeka rekabetinin ortasında geldi.

Huawei, 2021'deki ilk Pangu sürümüyle alana erken girmesine rağmen son dönemde rakiplerinin gerisinde kaldığı şeklinde bir algıyla karşı karşıyaydı.