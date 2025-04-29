IBM'den Amerika'ya 150 milyar dolarlık dev yatırım

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IBM, ABD'deki operasyonlarını ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyar dolarlık büyük bir yatırım planı açıkladı.

Bu hamleyle IBM, Trump yönetiminin yerli üretime yönelik çağrılarına yanıt veren son Amerikan teknoloji şirketi oldu.

Şirketin pazartesi günkü duyurusu, Nvidia ve Apple gibi diğer teknoloji devlerinin benzer yatırım vaatlerini takip ediyor; her iki şirket de önümüzdeki dört yıl içinde ülkeye yaklaşık 500 milyar dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

TRUMP'IN POLİTİKALARINA DESTEK

Analistler, teknoloji devlerinin bu yüksek meblağlı harcama taahhütlerini, tedarik zincirlerini aksatma ve maliyetleri artırma tehdidi taşıyan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına karşı bir jest ve potansiyel bir kalkan olarak değerlendiriyor.

Önemli bir hükümet yüklenicisi de olan IBM, toplam yatırımın 30 milyar dolardan fazlasının, büyük miktarda veri ve kritik uygulamaları işlemek için kullanılan sistemler olan kuantum bilgisayarların ve ana bilgisayarların (mainframe) ABD'deki üretimini artırmaya ayrılacağını belirtti.

Google tarafından aralık ayında duyurulan yeni nesil çipler gibi kuantum hesaplamadaki son gelişmeler, sektöre olan ilgiyi artırdı.

Ancak yöneticiler, teknolojinin gerçek dünyada ne zaman yaygın uygulama alanı bulacağı konusunda farklı görüşlere sahip.

Google, ticari uygulamaları beş yıl içinde kullanıma sunmayı hedeflerken, Nvidia CEO'su Jensen Huang pratik kullanım için 20 yıl gibi daha uzun bir süre öngörüyor.

IBM tarafından yapılan bu büyük yatırım, kuantum teknolojisinin ticarileşmesini hızlandırma potansiyeli taşısa da yaygın kullanım için hala kat edilmesi gereken önemli bir yol var gibi görünüyor.