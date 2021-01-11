İfade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, Donald Trump'ın engellenmesine tepki gösterdi

İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine açıklama yaptı.

Kongre baskınının ardından, Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatılması ve diğer sosyal medya platformlarından yasaklanmasına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine "Son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor." şeklinde tepki gösterdi.

"VAHŞİ BATI'NIN KANUNLARI..."

Twitter'ın Trump'ın hesabını kapatmasının yanlış olduğunu savunan Funcke, "Neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına karar vermek, vahşi Batı'nın kanunlarına benziyor. Trump'ın hesabının kapatılması son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor.

Twitter ve Facebook, özel şirkettir ve tekel oluşturdukları için topluma karşı sorumlulukları var. Kimin ne paylaştığını yargılama işleminin sosyal medya devlerine değil, toplum ve mahkemelere ait olması gerekir." ifadelerini kullandı.