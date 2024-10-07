iOS 18.2 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı Apple, iOS 18'i iPhone'lara gelen en büyük güncelleme olarak tanıtsa da yeni özellikleri sonraki güncellemelerde kademeli olarak sunuyor. Bu kapsamda, iOS 18.2 ile gelecek yenilikleri derledik.

Haber Merkezi

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı.

Tanıtım etkinliğinin ardından, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor.

Ancak şirket, yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bazı yenilikleri sonraki iOS sürümlerinde kullanıma sunacak.

Örneğin, ekim ayında yayınlanacak iOS 18.1 güncellemesi ile iPhone'lara birçok yapay zeka özelliği gelecek.

iOS 18.2 İLE HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK

Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 18.2 güncellemesi ile bazı özellikler kullanıma sunulacak.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, ChatGPT entegrasyonunun takvim yılı sonuna kadar geleceğini söylemişti. Bu entegrasyonun iOS 18.2 ile sağlanması bekleniyor.

ChatGPT, Apple’ın sistem genelinde yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcının metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak.

Apple, cihazdan yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcının IP adresini gizleyeceğini söylüyor.

Genmoji ve Image Playground özelliklerinin de iOS 18.2 güncellemesiyle geleceği söyleniyor. iPhone 15 Pro ve daha yeni modele sahip kullanıcılar kendi emojilerini ve başka eğlenceli görsellerini oluşturabilecek.

Yeni güncelleme ile kullanıma sunulacak Mail uygulaması, e-postaları çeşitli kategorilere ayıracak, e-postaların özetini sunacak, akıllı yanıt seçeneğiyle e-postaları daha hızlı yanıtlamanızı sağlayacak,