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    iPhone üreticisi Foxconn, Tesla modellerini de üretmek istiyor

    Tayvan merkezli üretici Foxconn, gelecekte Tesla otomobillerini de üretmek istediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:21
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    iPhone üreticisi Foxconn, Tesla modellerini de üretmek istiyor

    Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

    Bu yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, aynı zamanda yeni otomobillerini de tanıttı.

    Tesla da üretmek istiyor

    Apple’ın iPhone modelleri için en büyük üreticisi olan Tayvan merkezli Foxconn, gelecekte Tesla modellerini de üretmek istediğini açıkladı.

    Öte yandan, Elon Musk'ın Foxconn'un açıklamalarına ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

    foxconn

    Foxconn, olası bir Tesla iş birliğinin yanı sıra gelecek hedeflerini de paylaştı. CEO Liu, 2025 yılına kadar küresel elektrikli otomobil sektöründe yüzde 5’lik pazar payına sahip olmayı hedeflediklerini söyledi.

    Foxconn, geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli otomobil olan Luxgen n7 için ön sipariş toplamaya başlamıştı.


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