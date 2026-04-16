KARAOK sahada güven tazeledi: Test atışlarında hedefler nokta atışı vuruldu

Türkiye’nin savunma sanayisinde öne çıkan projelerinden biri olan KARAOK, farklı kullanım koşullarını simüle eden test süreçlerinde önemli bir başarıya imza attı.

Atışlı test faaliyetleri kapsamında dört ayrı senaryoda denenen sistem, tüm hedefleri tam isabetle vurarak sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

GECE-GÜNDÜZ OPERASYON KABİLİYETİ

KARAOK’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, sahip olduğu kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde hem gece hem de gündüz görev yapabilmesi. Bu teknoloji, zorlu hava ve görüş şartlarında dahi hedef tespitini mümkün kılıyor. Sistem, zırh delici gücüyle özellikle modern muharebe sahalarında kritik rol üstleniyor.

Ayrıca sabit hedeflerin yanı sıra hareketli unsurlara karşı da etkili şekilde kullanılabilmesi, KARAOK’u sahada esnek ve güçlü bir çözüm haline getiriyor.

"GÖZÜ KARA, VURUŞU KESKİN"

Murat İkinci, test sonuçlarını sosyal medya üzerinden “Gözü kara, vuruşu keskin” mesajıyla paylaştı. İkinci, KARAOK’un dört farklı senaryoda elde ettiği başarıyla güvenilirliğini kanıtladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Geleceğin harp sahasını milli sistemlerimizle şekillendirmeye ve ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz.

MİLLİ SAVUNMADA KRİTİK ADIM

KARAOK’un testlerde gösterdiği performans, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sistemleri geliştirme hedefi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Sistem, sahadaki birliklere yüksek hassasiyetli ve güvenilir bir tanksavar çözümü sunmayı amaçlıyor.