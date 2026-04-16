Sınır Tanımayan Gazeteciler'den X’e suç duyurusu

Basın özgürlüğü alanında faaliyet gösteren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sosyal medya platformu X’in içerik politikalarına yönelik sert bir adım attı. Kuruluş, platformun dezenformasyonu teşvik ettiği iddiasıyla Paris Savcılığı Siber Suçlar Birimi’ne resmi şikayet dilekçesi sunduğunu açıkladı.

"GÜVENİLİR BİLGİYE ERİŞİM İHLAL EDİLİYOR"

RSF’nin açıklamasında, Elon Musk yönetimindeki X’in, izlediği politikalar nedeniyle kullanıcıların doğru bilgiye erişim hakkını sürekli ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, gerçeği yansıtmayan içeriklerin platformda milyonlarca görüntülenmeye ulaştığına dikkat çekildi.

"UYARILAR DİKKATE ALINMADI"

Kuruluş, daha önce yapılan uyarılara rağmen söz konusu içeriklerin kaldırılmadığını belirterek bu durumun “kasıtlı” bir tercih olduğunu savundu. RSF, platformun içerik yönetim yaklaşımını “yasa dışı politikalar” olarak nitelendirdi.

X HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

Öte yandan Paris Savcılığı’nın, X hakkında daha önce de çeşitli iddialar kapsamında inceleme başlattığı biliniyor. Yasa dışı veri toplama ve çocuk istismarına ilişkin içeriklere yönelik soruşturma çerçevesinde, şubat ayında şirketin Paris ofislerinde arama yapılmıştı.

DİJİTAL PLATFORMLARA YÖNELİK BASKI ARTIYOR

RSF’nin şikayeti, sosyal medya platformlarının içerik denetimi ve dezenformasyonla mücadele konularında artan uluslararası baskının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte teknoloji şirketlerinin sorumlulukları yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor.