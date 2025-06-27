Kimlik avı saldırılarının yüzde 80'inde yapay zeka kullanılıyor

Küresel Yeniden Yapılandırma Ortamı ve Yönetimi Girişimi (GIREM) tarafından yayınlanan 'AI Destekli Siber Suç Durumu: Tehdit ve Azaltma Raporu 2025' başlıklı rapor, yapay zekanın (AI) siber suçlar için giderek daha fazla bir silah olarak kullanıldığını ortaya koydu.

KİMLİK AVI SALDIRILARININ YÜZDE 82'SİNDE YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

Raporun en çarpıcı bulgusu, yapay zeka araçlarının tüm kimlik avı (phishing) e-postalarının yaklaşık yüzde 82,6'sında yer alması.

Bu, yapay zekanın artık her 10 kimlik avı kampanyasından yaklaşık sekizinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Raporda ayrıca, yapay zekanın sadece e-posta metni yazmakla sınırlı kalmadığı belirtiliyor.

Siber suçlular, gerçekçi sahte panolar oluşturmak, alan adlarını taklit etmek ve dinamik etkileşimli kimlik avı sayfaları yaratmak için de yapay zekadan faydalanıyor. Bu da saldırıları çok daha ikna edici ve tehlikeli hale getiriyor.

Rapor, bu artan tehditlerle mücadele etmek için dijital okuryazarlığın artırılması ve yapay zeka tabanlı tehdit tespit araçlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.