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Lübnan'daki telsiz patlamalarının ardından ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

Lübnan'daki telsiz patlamalarının ardından ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'da meydana gelen telsiz ve çağrı cihazı patlamaları, siber güvenlik ve haberleşme güvenliğinin kritik önemini gözler önüne serdi. Bu gelişmelerin ardından ASELSAN, yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"un görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.