NASA'nın Crew-8 misyonu: Uzaya gönderilen mürettebat dünyaya döndü

AA & Ensonhaber

NASA’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kapsülündeki Crew-8 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 8 aylık görevlerini tamamlayarak yerel saatle 03.29’da ABD'nin Florida eyaletine başarılı bir iniş yaptı.

2 AYLIK GECİKMEYLE DÖNDÜLER

Görev süresi 6 ay olarak planlanan Rus kozmonot Alexander Grebenkin ile NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ve Jeanette Epps, çeşitli nedenlerle yaklaşık 2 aylık bir gecikmeyle dünyaya döndü.

UZUN SÜRELİ UZAY YOLCULUĞUNUN SAĞLIK ETKİLERİ İNCELENDİ

ISS’te uzun süreli uzay yolculuklarının astronot sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanan mürettebatın görevlerini başarıyla tamamladığı belirtildi. SpaceX Crew-8 görevi kapsamında, Falcon 9 roketi 3 Mart’ta ABD’nin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.