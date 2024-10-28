Netflix'in oyun stüdyosu hiç oyun yayınlamadan kapandı

Haber Merkezi

Netflix, kendi orijinal oyunlarını üretmek ve oyun dünyasında söz sahibi olmak amacıyla bir AAA oyun stüdyosu kurmuştu. Ancak bu stüdyo, hiçbir oyun yayınlayamadan kapandı.

Stüdyonun kapanma nedeni resmi olarak açıklanmasa da Netflix'in oyunlarına olan ilginin düşük olması ve beklenen başarının elde edilememesi etkili olmuş olabilir.

KULLANICILARIN SADECE YÜZDE 1'İ NETFLIX OYUNLARINI DENEDİ

Daha önce yapılan araştırmalar, Netflix'in 221 milyon abonesinin sadece yüzde 1'inin oyunları denediğini ortaya koymuştu. Günlük kullanıcı sayısı ise sadece 1,7 milyon civarındaydı.

ÜST DÜZEY YETENEKLER BOŞA GİTTİ

Netflix, AAA oyun stüdyosu için sektörün önde gelen isimlerini transfer etmişti. Overwatch'ın eski Yönetici Yapımcısı Chacko Sonny ve Halo'nun tanınmış Yaratıcı Lideri Joseph Staten gibi isimler, bu stüdyoda görev yapıyordu.

Stüdyonun kapanmasıyla birlikte bu yeteneklerin akıbeti belirsizliğini koruyor. Ancak, Netflix'in bazılarını başka projelere kaydırdığı bildiriliyor.

Netflix, stüdyonun kapanmasının oyunlardan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmediğini açıkladı. Şirket, yüksek bütçeli AAA oyunlar yerine daha küçük, mobil uyumlu oyunlar sunmaya devam edecek.

Netflix, şimdilik tam ölçekli oyunlar geliştirmek yerine, daha erişilebilir ve taşınabilir oyun deneyimlerine odaklanmayı tercih ediyor.