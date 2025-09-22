Neuralink ile insan düşünceleri yazıya dönüşecek

Elon Musk’ın beyin teknolojisi girişimi Neuralink, ekim ayında ABD’de yeni bir klinik denemeye hazırlanıyor.

Bu çığır açıcı denemede, beyin implantı aracılığıyla düşüncelerin doğrudan yazıya dönüştürülmesi ve bu sayede konuşma güçlüğü çeken insanlara umut olması hedefleniyor.

SANAL KLAVYE OLMADAN DOĞRUDAN İLETİŞİM

Neuralink Başkanı DJ Seo, "Eğer zihninizde bir şeyler söylemeyi hayal ediyorsanız, bunu algılayabileceğiz." diyerek teknolojinin potansiyelini özetledi.

Amaç, konuşma merkezinden alınan sinyallerle sanal klavye gibi ara yöntemlere gerek kalmadan iletişimi hızlandırmak.

Şirket, hâlihazırda ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde hastaların bilgisayarları düşünceleriyle kontrol etmesini sağlayan beş farklı deneme yürütüyor.

GELECEK VİZYONU: SAĞLIKLI İNSANLAR VE YAPAY ZEKA İLE KONUŞMA

Neuralink'in vizyonu sadece engelli bireylerle sınırlı değil; Seo, önümüzdeki üç-dört yıl içinde sağlıklı bireylerin de bu implantı kullanabileceğini belirtiyor.

Hedef, insanın düşünce hızında yapay zekâ ile konuşabildiği "kapalı döngü" bir iletişim sistemi oluşturmak.

Ancak bu teknolojinin gündelik hayata girmesi, akıllı telefon bağımlılığı ve yapay zeka riskleri gibi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Neuralink’in umut veren yanıyla ürkütücü potansiyeli arasındaki denge, şimdilik büyük bir soru işareti olarak kalıyor.