NVIDIA, Rusya pazarından tamamen çekildi

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden NVIDIA, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

ABD merkezli ekran kartı ve çip üreticisi NVIDIA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin üzerinden sekiz ay geçmesinin ardından, Rusya'daki operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Kararın, Rusya'nın seferberlik ilanından sonra alınması dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'da işinden olan çalışanlara diğer ülkelerde çalışma fırsatı sunulacağı belirtildi.

"Artık çalışamıyoruz"

Reuters'ta yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, "Daha önce Rusya'ya sevkiyatları askıya aldıktan sonra, çalışanlarımızı ve ailelerini desteklemek için ofisimizi açık tutmaya devam ettik. Son gelişmelerle artık Rusya'da etkin bir şekilde çalışamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte birçok uluslararası marka, Rusya'dan çekilme kararı almıştı.