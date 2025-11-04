OpenAI, Amazon ile 38 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, gelişmiş yapay zeka araçları için gereken bulut bilişim kaynaklarına erişim sağlamak üzere Amazon Web Services (AWS) ile 38 milyar dolarlık devasa bir anlaşma imzaladı.

Bu yedi yıllık anlaşma, OpenAI'ye AWS'nin küresel veri merkezlerindeki "yüz binlerce" NVIDIA GPU'suna erişim sağlayacak.

Tam kapasitenin 2026 yılı sonuna kadar çevrimiçi olması bekleniyor. Bu durum, OpenAI'nin AWS'nin bulut ağından yararlanırken hızla ölçeklenmesini sağlayacak.

MICROSOFT'A BAĞIMLILIK AZALIYOR

Bu anlaşma, yıllardır yalnızca Microsoft'un Azure bulutuna güvenen OpenAI için büyük bir değişimi işaret ediyor.

Bu hamle, OpenAI'nin finansman ve operasyonlarda daha fazla özgürlük kazanmak için mülkiyet yapısını yeniden yapılandırmasından sadece bir hafta sonra geldi.

AMAÇ YAPAY ZEKAYI ÖLÇEKLENDİRMEK

OpenAI CEO'su Sam Altman, öncü yapay zekayı ölçeklendirmek için "devasa ve güvenilir bir hesaplama" ihtiyacının altını çizdi.

Anlaşma, OpenAI'nin modellerini eğitip çalıştırmasına, ChatGPT sorgularını işlemesine ve "aracı yapay zeka" sistemlerini genişletmesine olanak tanıyor.

AWS CEO'su Matt Garman, anlaşmanın Amazon altyapısının OpenAI gibi öncü model oluşturucuların "muazzam yapay zeka iş yüklerini" karşılayabileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

600 MİLYAR DOLARLIK BULUT SÖZLEŞMESİ

AWS ile yapılan anlaşma, OpenAI'nin daha büyük bir trendinin parçası olarak geliyor. Şirket, Altman'ın "ciddi bilgi işlem eksiklikleri" olarak adlandırdığı ve model eğitimini sınırlayan sorunları ele almayı amaçlıyor.

OpenAI bu kapsamda Amazon, Microsoft ve Oracle genelinde yaklaşık 600 milyar dolarlık yeni bulut sözleşmesi imzalamıştı.