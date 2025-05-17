Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisini duyurdu

Haber Merkezi

Mobil işlemci devi Qualcomm, orta segment akıllı telefonlara güç verecek olan yeni nesil yonga seti Snapdragon 7 Gen 4'ü (SM7750-AB) resmi olarak duyurdu.

2023 model Snapdragon 7 Gen 3'ün doğrudan halefi olan bu 4nm yonga seti, CPU, GPU ve NPU tarafında önemli performans artışları vadediyor.

YENİ YONGA SETİ CPU VE GPU PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Snapdragon 7 Gen 4, 2,8 GHz'de çalışan bir ana çekirdek, dört performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeğinden oluşan güncellenmiş bir Kryo CPU'ya sahip.

Qualcomm bu CPU'nun Snapdragon 7 Gen 3'e göre yüzde 27 daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Adreno GPU ise önceki nesle kıyasla yüzde 30'luk bir performans artışı sunarken, Snapdragon Elite Gaming özelliklerini de destekliyor.

Snapdragon 7 Gen 4'ün içindeki güncellenmiş Hexagon NPU, yapay zeka görevlerinde yüzde 65'lik bir artış sağlıyor ve Stable Diffusion 1.5'i yerel olarak çalıştırabilme yeteneğiyle geliyor.

Yeni yonga seti ayrıca, LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolamaya kadar destek sunarken, üçlü 12 bit Spectra ISP ile 200MP'ye kadar durağan görüntü ve 4K 30FPS video kaydı imkanı tanıyor.

Bağlantı tarafında ise 6 GHz altı 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunan Snapdragon 7 Gen 4, aptX Lossless ve aptX Adaptive ses kodeklerini de destekliyor.

Honor, Vivo ve Realme gibi üreticilerin önümüzdeki aylarda Snapdragon 7 Gen 4 ile güçlendirilmiş yeni telefonlarını duyurması bekleniyor.