Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi siber saldırıya uğradı

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Aeroflot, operasyonlarını felç eden büyük bir siber saldırıya uğradı.

Saldırı nedeniyle 60'tan fazla uçuş iptal edilirken, şirketin internet sitesi de hizmet dışı kaldı.

UKRAYNA YANLISI HACKER GRUBU ÜSTLENDİ

Saldırıyı, Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'yı hedef aldıklarını belirten "Silent Crow" adlı Ukrayna yanlısı bir hacker grubu üstlendi.

Grup, bir yıldır sızdıkları Aeroflot ağında 7 bin sunucuyu imha ettiklerini ve terabaytlarca veriye eriştiklerini iddia etti.

TÜM YOLCU VERİLERİNİ SIZDIRMAKLA TEHDİT ETTİLER

Hackerlar, Aeroflot ile uçmuş tüm Rusların kişisel verilerini sızdırmakla tehdit ederken, Kremlin sözcüsü durumu "oldukça endişe verici" olarak nitelendirdi.

Rus savcılar, olayla ilgili cezai soruşturma başlattıklarını doğruladı.