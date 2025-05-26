Samsung Galaxy A16 5G Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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Samsung, geçtiğimiz aylarda 4G versiyonu ülkemize gelen Galaxy A16 modelinin şimdi de 5G versiyonunu Türkiye'ye sundu.

Giriş seviyesindeki bu yeni telefon, çok iddialı bir fiyata sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A16 5G, beklentisi yüksek olmayan kullanıcıları memnun edecek özelliklerle birlikte rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY A16 5G TÜRKİYE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A16 5G, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla 13 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Cihaz, 6,7 inç boyutunda, 1080x2340 (FHD+) çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranla geliyor.

Gücünü Exynos 1330 işlemciden alan telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Samsung Galaxy A16 5G'nin ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde. Cihaz, One UI 7 güncellemesini alacak ve 6 yıla kadar güncelleme desteği sunulacak.

Ayrıca 5000 mAh batarya kapasitesi ve IP54 dayanıklılık sertifikası gibi özellikler de telefonun dikkat çeken diğer detayları arasında yer alıyor.