Snap’ten büyük küçülme kararı: 1000 çalışanla yollar ayrılıyor

Sosyal medya sektörünün önemli oyuncularından Snap, organizasyonel yapısını yeniden şekillendirme kararı aldı. Şirket, yalnızca çalışan sayısını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda 300’den fazla açık pozisyonu da iptal edeceğini duyurdu.

"ZOR AMA GEREKLİ BİR KARAR"

Evan Spiegel tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme notunda, alınan kararların yaklaşık 1000 kişiyi etkileyeceği belirtildi. Spiegel, bunun son derece zor bir adım olduğunu vurgulayarak işten ayrılacak çalışanlar için üzüntüsünü dile getirdi.

HEDEF, DAHA HIZLI VE VERİMLİ YAPI

Spiegel, şirketin geçtiğimiz sonbaharda kritik bir dönemeçte olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, Snap’in daha hızlı hareket eden ve verimliliği yüksek bir yapıya dönüşmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, uzun vadede değer yaratma potansiyeli yüksek alanlara öncelik verildiğini belirtti.

500 MİLYON DOLARLIK MALİYET AZALTMA PLANI

Şirket yönetimi, alınan kararlarla birlikte yılın ikinci yarısına kadar yıllık maliyetlerde 500 milyon doların üzerinde tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu adımın, Snap’in kârlı büyüme stratejisinin temel parçalarından biri olduğu ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Spiegel, açıklamasında yapay zekanın şirket içindeki rolüne de dikkat çekti. Hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin, ekiplerin tekrarlayan işleri azaltmasına ve iş süreçlerini hızlandırmasına katkı sağladığını belirtti.

Küçük ekiplerin bile yapay zeka araçlarıyla önemli projelerde kayda değer ilerleme kaydettiğini aktaran Spiegel, bu dönüşümün hem kullanıcılar hem iş ortakları hem de reklam verenler açısından daha güçlü bir yapı oluşturacağını ifade etti.