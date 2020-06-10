Sony'nin PlayStation 5 etkinliği nasıl izlenir

Sony'nin 11 Haziran'da gerçekleştireceği PlayStation 5 etkinliğini nasıl izleyebileceğinizi anlattık.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da henüz Sony tarafından doğrulanan bir bilgi bulunmuyor.

Sony'nin 4 Haziran'da gerçekleştireceği ve belki de PlayStation 5 hakkında birçok şeyin açığa çıkmasını sağlayacak etkinlik, ABD'de devam eden protestolar nedeniyle ertelenmişti.

Sony daha sonra yaptığı açıklamada, etkinliğin 11 Haziran tarihinde yapılacağını açıkladı.

PLAYSTATION 5 ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR

Sony'nin gerçekleştireceği etkinlik, 11 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Etkinlik sırasında ağırlıklı olarak PlayStation5'te yer alacak oyunların tanıtılması beklenirken, Sony bir sürpriz yaparak konsolun kendisini ve fiyatını da açıklayabilir.

PlayStation 5 etkinliğini canlı takip edebilmek için, etkinlik saatinde aşağıdaki bağlantılardan PlayStation 5'in YouTube ve Twitch yayınlarına ulaşabilirsiniz.

Sony ayrıca, etkinlik sırasında harika bir ses çalışmasına hazırlandıklarını ve kullanıcıların bu şöleni mutlaka kulaklık takarak izlemeleri gerektiğini söylüyor.

Etkinlikle ilgili önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.