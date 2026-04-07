Takvim açıklandı: SpaceX'in halka arz tarihi

"Tarihin en büyük halka arzı" iddiası teknoloji ve finans sektörlerinde gündemde.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, halka açılma sürecini resmen başlattı.

Şirket, bu halka arz ile 75 milyar dolar kaynak ayırmayı ve toplam piyasa değerini 1,75 trilyon dolara kadar taşımayı hedefliyor.

SpaceX'in bu hamlesiyle 2026'nın finans dünyasında "mega halka arz yılı" olması bekleniyor.

SpaceX'in halka arz sürecine, Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan Chase'in liderlik edeceği belirtildi.

SPACEX HALKA ARZ NE ZAMAN

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre şirket, halka arz öncesi yatırımcı sunumlarını kapsayan "roadshow" sürecini 8 Haziran haftasında başlatmayı planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak, İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Japonya ve Güney Kore'deki bireysel yatırımcıların da halka arzda yer alma fırsatına sahip olacağı söyleniyor.

SpaceX'in bu büyük kaynağı, NASA’nın ay görevlerinde kullanılacak yeni nesil ağır roket sistemi "Starship"in geliştirilmesi ve Musk'ın ay ve Mars’ta koloni kurma vizyonu için harcaması bekleniyor.