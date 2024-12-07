Tarihin en büyük bilmeceleri: İşte çözülemeyen 6 gizemli şifre

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Şifreler, tarih boyunca insanların ilgisini çekmiş ve gizemli dünyalarına davet etmiştir.

Bazı şifreler ise, ne kadar uğraşılsa da sırlarını korumaya devam ediyor. İşte, yüzyıllardır çözülemeyen ve hala gizemini koruyan 6 şifre:

1. PHAİSTOS DİSKİ

Girit adasında bulunan ve MÖ 1700 yılına tarihlenen bu kil tablet, üzerinde bilinmeyen sembollerden oluşan bir halka içeriyor.

Phaistos Diski, 45 farklı sembolü gösteren 241 baskıya sahip. Bu sembollerin ne anlama geldiği hala bir sır.

2. ROHONC KODEKSİ

1838 yılında Macaristan'da bulunan bu 448 sayfalık resimli kitap, bilinmeyen bir alfabeyle yazılmış ve 87 tane kaba dini illüstrasyon içeriyor.

Rohonc Kodeksi'nde yaklaşık 800 sembol bulunuyor ve bunların çoğu bilinen hiçbir alfabeyle uyuşmuyor.

3. SHUGBOURGH YAZITI

İngiltere'deki Shugborough Hall'un arazisinde bulunan 18. yüzyıldan kalma bir anıt, 10 harfli bir şifre içeriyor: OUOSVAV V.

Bu harflerin ne anlama geldiği ve anıtın sembolik anlamı hala bilinmiyor.

4. BEALE BELGELERİ

1885 yılında yayınlanan bir broşürde ortaya çıkan Beale Belgeleri, 60 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu düşünülen bir hazineye dair ipuçları içeriyor.

Belgelerdeki şifrelerin çoğu çözülmüş olsa da hazinenin yerini gösteren son iki mektubun şifresi hala çözülemedi.

5. TAMAM SHUD KODU

1948 yılında Avustralya'da ölü bulunan bir adamın cebinde, üzerinde "Tamam Shud" yazan bir kağıt parçası bulundu.

Bu kelime, Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ı adlı şiir kitabının son dizesiydi. Kitabın son sayfasında ise çözülemeyen bir şifre yer alıyordu.

6. KRYPTOS

1990 yılında CIA'in Washington'daki karargah binasına yerleştirilen Kryptos heykeli, dört şifreli mesaj içeriyor. İlk üç mesaj çözülmüş olsa da son 97 karakterlik bölüm hala çözülemedi.