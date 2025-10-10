Tesla, Optimus robotlarının üretimini durdurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, insansı robotu Optimus'un seri üretimini tasarım sorunları nedeniyle geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Proje, özellikle el ve kol tasarımında yaşanan ciddi zorluklar nedeniyle takvimin gerisine düştü.

SEBEP: İNSAN ELİ KADAR ÇEVİK BİR MEKANİZMA GELİŞTİRİLEMEDİ

The Information'ın haberine göre, Tesla mühendisleri insan eline benzer, esnek ve çevik bir mekanizma geliştirmekte zorlanıyor.

Bu durum, üretimin geçici olarak durdurulmasına yol açarken şirketin depolarında, eli ve ön kolu bulunmayan çok sayıda robot gövdesinin biriktiği bildiriliyor.

Elon Musk da katıldığı bir podcast yayınında tasarım sorunlarını doğruladı, ancak üretimin yeniden ne zaman başlayacağına dair bir tarih vermedi.

2025 HEDEFİ 2 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu teknik sorunlar nedeniyle Tesla, 2025 sonuna kadar 5 bin Optimus robotu üretme hedefini, 2 bin üniteye düşürmek zorunda kaldı.

Üretim durdurulmuş olsa da projenin geliştirme süreci devam ediyor. Musk'ın son zamanlarda robotun Kung Fu hareketleri öğrendiği videoları paylaşması, Tesla Optimus projesine olan inancının sürdüğünü gösteriyor.