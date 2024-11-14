Türkiye'de en çok kullanılan parola belli oldu: Bir saniyede kırılıyor

Haber Merkezi

Şifre yöneticisi NordPass, her yıl düzenli olarak yayınlamış olduğu "dünyanın en çok kullanılan parolaları" listesini güncelledi.

Listeye göre milyonlarca insan, sosyal medya ve internet ortamlarında hesaplarını korumak amacıyla hâlâ kolayca tahmin edilebilecek parolaları tercih ediyor.

NordPass, analizlerinde 2.5 TB'lık bir veri tabanından yararlandı.

CİDDİ ÖNLEMLER ALINMIYOR

Kamuya açık kaynaklardan ve hatta Dark Web'de bulunan bazı verilerden derlenen liste, kullanıcıların büyük bir kısmının hesaplarını koruma konusunda gerekli önlemleri ciddiye almadığını gösteriyor.

Parolaları listeye giren birçok kullanıcı, güçlü şifre oluşturmak yerine temel sayı ve harf kombinasyonlarına yönelmeyi tercih etmiş.

"123456" VE "PASSWORD" HALA ZİRVEDE

Üst üste ikinci yıl "123456" en yaygın şifre olarak zirvede yer aldı.

NordPass'in listelerini hazırladığı altı yılın beşinde aynı sayıların zirvede olduğu görüldü.

Ancak 2022 yılında bu ünvanın sahibi "password" (şifre) kelimesi olmuştu.

Bazı insanlar "iloveyou" (seni seviyorum) gibi şifreleri seçerken, diğerleriyse "pokemon", "naruto", "samsung" ve "minecraft" gibi parolalar seçerek kendi ilgi alanlarını yansıtıyor.

Pek çok insan ise "michelle" veya "ashley" gibi isimler kullanıyor, ancak en azından bazı kişiler daha güvenli "P@ssw0rd" gibi kelimeleri kullanıyor.

İŞTE DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK KULLANILAN 10 PAROLA:

- 123456

- 123456789

- 12345678

- password

- qwerty123

- qwerty1

- 111111

- 12345

- secret

- 123123

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN 10 PAROLA:

- 123456

- 123456789

- qwerty123

- qwerty1

- 12345678

- 123123

- 1234567890

- 1234567

- 12345

- 123123123