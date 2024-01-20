Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşan Crew Dragon kapsülünden ilk görüntüler İçinde Gezeravcı'nın da bulunduğu kapsül, istasyona kenetlenmeden önceki aşamadayken görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolculuğu için nefesini tuttu.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Crew Dragon uzay aracı, istasyona yaklaşırken görüntülendi.

Axiom Space, çok uluslu ekibi taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecini internet sitesinden canlı yayınladı.

36 saat süren yolculuk

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç UUİ'ye kenetlendi.

İstasyonda karşılanacaklar

UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

SpaceX geliştirdi

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon, astronotları uzaya taşıyan ve yine uzaydan Dünya'ya getiren bir uzay aracı olarak biliniyor.

Falcon 9 ile fırlatılıyor

Crew Dragon, SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketi olan Falcon 9'un üzerinde fırlatılıyor. Bu da uzay taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Kapsül, fırlatma sırasında acil bir durumda uzay aracını roketten uzaklaştırmak için tasarlanmış gelişmiş bir fırlatma kaçış sistemine sahip.

Otonom kenetlenme özelliği var

Astronotlara görevleri sırasında yardımcı olmak için dokunmatik ekran kontrolleri, modern ve otomatik sistemler ile donatılmış durumda.

Crew Dragon, UUİ'ye otonom olarak kenetlenme yeteneğine sahip olup manuel kontrol ihtiyacını ortadan kaldırıyor.