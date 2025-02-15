Uzay çöplerinin uçaklara çarpma riski artıyor

Haber Merkezi

Uzay çöpleri, kullanılmış roket parçaları, uydular ve diğer uzay araçlarından arta kalan parçalardan oluşuyor.

Bu çöpler, Dünya'nın yörüngesinde hızla hareket ediyor ve uçaklara çarpma riski taşıyor. Özellikle SpaceX'in Starlink uyduları gibi büyük uydu ağlarının kurulmasıyla birlikte, bu risk daha da arttı.

BİLİM İNSANLARINDAN ALARM

British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, uçakların rotaları ve uzay çöplerinin yörüngeleri üzerine yaptıkları detaylı bir çalışma sonucunda, bu riskin giderek arttığını belirledi.

KÜÇÜK PARÇALAR BİLE TEHLİKELİ

Uzaydan düşen küçük bir parça bile bir uçağı düşürebilir. Tahminler, bir gram kadar küçük bir şeyin uçağın ön camına veya motoruna temas etmesi halinde hasara yol açabileceğini öne sürüyor.

Bu durum, yolcu güvenliğini tehdit ediyor ve uçakların seyahatlerini olumsuz etkileyebilir.

HAVA SAHASI KAPATILMALARI ARTABİLİR

Uzay çöplerinin düşme riski nedeniyle hava sahasının bazı kısımlarının kapatılma olasılığı da artıyor.

Araştırmacılar, bu sorunun çözümü için uzay araçlarını yörüngeye gönderen şirketlerin kontrollü roket yeniden girişine yatırım yapması gerektiğini belirtiyor.

Kontrollü yeniden giriş teknolojisi sayesinde, uzay çöplerinin nereye düşeceği önceden tahmin edilebilir ve bu sayede hava sahası kapatılmaları en aza indirilebilir. Ancak, şu anda fırlatmaların yüzde 35'inden azı bu teknolojiyi kullanıyor.

UZAY ÇÖPLERİ SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Uzay çöpleri sorunu, tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Bu sorunun çözümü için uluslararası iş birliği ve teknolojik gelişmeler gerekiyor.

Aksi takdirde, gelecekte uzay çöplerinin uçaklara çarpma riski daha da artabilir ve bu durum, havacılık sektörünü olumsuz etkileyebilir.