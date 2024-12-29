Venüs, Mars ve daha fazlası: 2025'te gece gökyüzünde gezegenleri nasıl görebilirsiniz

Haber Merkezi

2025 yılı, gezegen gözlemi için harika bir yıl olacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, yıl boyunca farklı zamanlarda ve farklı parlaklıklarda gökyüzünde görülebilecek.

İşte gezegenleri gözlemlemek için en iyi zamanlar ve önemli gök olayları:

MERKÜR

Akşam yıldızı olarak: 1 Mart - 14 Mart (en parlak)

Sabah yıldızı olarak: 28 Kasım - 25 Aralık (en parlak)

Diğer gözlem zamanları: 1 Ocak - 15 Ocak (sabah), 3 Nisan - 16 Mayıs (sabah), 12 Haziran - 22 Temmuz (akşam), 12 Ağustos - 28 Ağustos (sabah), 4 Ekim - 12 Kasım (akşam)

VENÜS

Akşam yıldızı olarak: 1 Ocak - 15 Mart (en parlak: 28 Ocak - 27 Şubat)

Sabah yıldızı olarak: 1 Nisan - 6 Kasım (en parlak: 13 Nisan - 12 Mayıs)

12 Ağustos: Jüpiter'in yakınından geçecek.

19 Eylül: Regulus yıldızının yakınından geçecek.

MARS

En parlak: 10-19 Ocak

Dünya'ya en yakın: 12 Ocak

Güneş'e karşıt konum: 15 Ocak

Dolunayda Mars'ın örtülmesi: 13 Ocak (Kuzey Amerika'da)

Ay ile yakın karşılaşmalar: 9 Şubat ve 30 Haziran

17 Haziran: Regulus yıldızının yakınından geçecek.

JÜPİTER

Gözlem zamanları: 1 Ocak - 3 Haziran (akşam), 16 Temmuz - 31 Aralık (sabah)

En parlak: 26-31 Aralık

12 Ağustos: Venüs'ün yakınında görülecek.

SATÜRN

En parlak: 14-25 Eylül

Güneş'e karşıt konum: 21 Eylül

Halkaların kaybolması: 23 Mart (Dünya'dan bakış açımıza göre)

Gözlem zamanları: 1 Ocak - 23 Şubat (akşam), 30 Mart - 20 Eylül (sabah), 21 Eylül - 31 Aralık (akşam)

URANÜS

En parlak: 20 Ekim - 26 Aralık

Güneş'e karşıt konum: 21 Kasım

Gözlem zamanları: 1 Ocak - 2 Mayıs (akşam), 5 Haziran - 20 Kasım (sabah), 21 Kasım - 31 Aralık (akşam)

NEPTÜN

En parlak: 26 Temmuz - 22 Kasım

Muhalefet: 23 Eylül

Gözlem zamanları: 1 Ocak - 4 Mart (akşam), 6 Nisan - 22 Eylül (sabah), 23 Eylül - 31 Aralık (akşam)

Gezegenleri gözlemlemek için dürbün veya teleskop kullanabilirsiniz. Açık ve karanlık bir gökyüzü seçmek, gözlem deneyiminizi daha da keyifli hale getirecektir.