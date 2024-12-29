Venüs, Mars ve daha fazlası: 2025'te gece gökyüzünde gezegenleri nasıl görebilirsiniz

2025 yılı, gezegen gözlemi için harika bir yıl olacak. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, yıl boyunca farklı zamanlarda ve farklı parlaklıklarda gökyüzünde görülebilecek.
İşte gezegenleri gözlemlemek için en iyi zamanlar ve önemli gök olayları:
MERKÜR
Akşam yıldızı olarak: 1 Mart - 14 Mart (en parlak)
Sabah yıldızı olarak: 28 Kasım - 25 Aralık (en parlak)
Diğer gözlem zamanları: 1 Ocak - 15 Ocak (sabah), 3 Nisan - 16 Mayıs (sabah), 12 Haziran - 22 Temmuz (akşam), 12 Ağustos - 28 Ağustos (sabah), 4 Ekim - 12 Kasım (akşam)
VENÜS
Akşam yıldızı olarak: 1 Ocak - 15 Mart (en parlak: 28 Ocak - 27 Şubat)
Sabah yıldızı olarak: 1 Nisan - 6 Kasım (en parlak: 13 Nisan - 12 Mayıs)
12 Ağustos: Jüpiter'in yakınından geçecek.
19 Eylül: Regulus yıldızının yakınından geçecek.
MARS
En parlak: 10-19 Ocak
Dünya'ya en yakın: 12 Ocak
Güneş'e karşıt konum: 15 Ocak
Dolunayda Mars'ın örtülmesi: 13 Ocak (Kuzey Amerika'da)
Ay ile yakın karşılaşmalar: 9 Şubat ve 30 Haziran
17 Haziran: Regulus yıldızının yakınından geçecek.
JÜPİTER
Gözlem zamanları: 1 Ocak - 3 Haziran (akşam), 16 Temmuz - 31 Aralık (sabah)
En parlak: 26-31 Aralık
12 Ağustos: Venüs'ün yakınında görülecek.
SATÜRN
En parlak: 14-25 Eylül
Güneş'e karşıt konum: 21 Eylül
Halkaların kaybolması: 23 Mart (Dünya'dan bakış açımıza göre)
Gözlem zamanları: 1 Ocak - 23 Şubat (akşam), 30 Mart - 20 Eylül (sabah), 21 Eylül - 31 Aralık (akşam)
URANÜS
En parlak: 20 Ekim - 26 Aralık
Güneş'e karşıt konum: 21 Kasım
Gözlem zamanları: 1 Ocak - 2 Mayıs (akşam), 5 Haziran - 20 Kasım (sabah), 21 Kasım - 31 Aralık (akşam)
NEPTÜN
En parlak: 26 Temmuz - 22 Kasım
Muhalefet: 23 Eylül
Gözlem zamanları: 1 Ocak - 4 Mart (akşam), 6 Nisan - 22 Eylül (sabah), 23 Eylül - 31 Aralık (akşam)
Gezegenleri gözlemlemek için dürbün veya teleskop kullanabilirsiniz. Açık ve karanlık bir gökyüzü seçmek, gözlem deneyiminizi daha da keyifli hale getirecektir.
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