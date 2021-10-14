Windows 11 için ilk toplu güncelleme yayınlandı

Microsoft, Windows 11 işletim sistemine yönelik ilk toplu güncellemeyi yayınladı. KB5006674 isimli güncelleme, bazı iyileştirmeler sunuyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, beraberinde bazı sorunları da getirdi.

Microsoft, Windows 11 işletim sistemine yönelik ilk toplu güncellemeyi yayınladı. KB5006674 isimli güncelleme, bazı iyileştirmeler sunuyor.

Planlı bir güvenlik güncellemesi olarak yayınlanan yeni yama, Windows 11'in genel kullanıma sunulan ilk sürümündeki bazı sorunları gideriyor.

UYUMLULUK SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Microsoft, yayınladığı güncellemenin Intel Killer ve SmartByte ağ yazılımları ile Windows 11 arasındaki uyumluluk sorunlarını giderdiğini açıkladı.

Öte yandan AMD, yeni Windows 11 işletim sisteminin Ryzen işlemcili bilgisayarlardaki uygulamaların performansını yüzde 15'e kadar yavaşlattığını kabul etmişti.

ABD'li şirket Microsoft ise bu sorunu ortatan kaldırmak için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. AMD, düzeltme yamasının ekim sonuna kadar yayınlanacağının sözünü verdi.