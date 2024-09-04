YouTube'a rakip olabilecek mi: Sosyal medya platformu X'in TV uygulaması yayınlandı Elon Musk’ın X TV uygulamasının beta versiyonu kullanıma sunuldu. Yeni uygulama, televizyonlarda YouTube ile rekabet etmeye çalışacak.

Haber Merkezi

Sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandıran X platformu, yeni bir hamleyle gündemde.

X, uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı TV uygulamasını resmi olarak kullanıma sundu.

Bu gelişme, platformun video içeriklerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Şirket, TV'lerde YouTube uygulamasına rakip olmak istiyor.

TV MAĞAZALARI ÜZERİNDEN İNDİRİLEBİLİYOR

X TV isimli uygulama; Google Play, LG ve Amazon uygulama mağazası üzerinden indirilebiliyor.

X TV'yi kullanmak için geçerli bir X hesabına sahip olmak gerekiyor. Lansmanda reklamsız olarak sunulan uygulama, YouTube benzeri içerikler ile ön plana çıkacak.

X TV’nin yapay zeka desteği sunarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlaması bekleniyor.

Aynı zamanda çapraz cihaz desteği sayesinde, kullanıcılar videoları telefondan başlayıp televizyondan devam edebilecek veya mobil cihazlardan TV ekranına aktarabilecek.

Uygulamanın akıllı televizyonlarda YouTube'a rakip olup olamayacağını ise zaman gösterecek.