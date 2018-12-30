Türkiye'de 2018 böyle geçti

2018 yılı Türkiye'de önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olarak tarihe geçti. 2019 yılına girmeye hazırlanırken, bu yıl yaşadığımız önemli olaylara göz atıyoruz...

AFRİN OPERASYONU

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu.

Harekat kapsamında, TSK kara kuvvetleri unsurları Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'deki noktalara ilerleyişe geçti. Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten de top ve obüs atışları yapıldı. Harekatta ATAK helikopterleri, yerli üretim "Cirit" füzeleri, SİHA ve İHA'lar da kullanıldı.

TSK, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den de operasyona girişildi. Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde, toplam 14 nokta terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarıldı. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Harekatın ilk dört gününde 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

DARBECİLERE MÜEBBET

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı "müebbet hapis" cezasına çarptırdı.

SULTANAHMET SALDIRISINDA HAPİS CEZASI

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin Suriye ve Iraklıların da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapis cezası verildi.

ARABULUCULUK UYGULAMASI BAŞLADI

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk 1 Ocak'ta uygulanmaya başladı, uygulamanın ilk gününde 588 başvuru alındı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

KILIÇDAROĞLU BU YIL DA KOLTUĞU BIRAKMADI

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

ÖZEL HAVA ALAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ DARBECİLERE MÜEBBET

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 14 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 7 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN HAREKAT MERKEZİNE CANLI BAĞLANTI

Başbakan Binali Yıldırım, milli haberleşme uygulaması PttMessenger ile ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2'nci Ordu Komutanlığının Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü PttMessenger'ı tanıttı.

KARA HARP OKULU'NDAKİ DARBECİLERE MÜEBBET

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 164 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 60 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklardan 100'ü hakkında beraat kararı verdi.

AZİZ SANCAR BURSU

Kanser üzerine araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu.

NAZLI ILICAK, MEHMET ALTAN VE AHMET ALTAN'A MÜEBBET

FETÖ'nün darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

REHANLI SALDIRISINI DÜZENLEYEN TERÖRİSTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

AFRİN'E TÜRK BAYRAĞI

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

YURDUN DÖRT BİR YANINA TÜNELLER

Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan kara yolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı.

İRAN'DA TÜRK JETİ DÜŞTÜ

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait özel bir Türk uçağı düştü ve 11 kişi hayatını kaybetti.

ERKEN SEÇİM KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

ÜNİVERSİTEDE KATLİAM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak başvurular ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapacağı başvurular başladı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE ADAYLAR

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterilirken, CHP'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, HDP'ninki tutuklu İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, Saadet Partisininki Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisininki Doğu Perinçek, İYİ Parti'ninki Meral Akşener oldu.

CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜ

AK Parti ve MHP arasında "Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etme hedefi" doğrultusunda "Cumhur İttifakı Protokolü" yapıldı.

İBB'Yİ İŞGAL EDEN ALÇAKLARA MÜEBBET

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

İSRAİL ZULMÜ BU YIL DA SÜRDÜ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Türkiye genelinde seçmenler, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

ERDOĞAN'IN ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,59'luk oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

İMAR BARIŞI

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

TANAP AÇILDI

TANAP, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

MÜNBİÇ'TE DEVRİYE

Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandı.

YENİ HAVALİMANINA İNİŞ

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan ve birinci etabının yüzde 90'dan fazlası tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

YENİ SİSTEMİN İLK KABİNESİ

Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Fuat Oktay getirildi. Yeni kabinede eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı olarak görev aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına Korgeneral Metin Gürak atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

ÇORLU'DA TREN FACİASI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.

ADNAN HOCA VE GRUBUNA OPERASYON

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezası "ev hapsine" dönüştürülen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, cezaevinden çıktı.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedeflerin yer aldığı 100 günlük eylem planını açıkladı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

ABD İLE YAPTIRIM KRİZİ

ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararı sonrası mütekabiliyet çerçevesi kapsamında ABD Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması kararı verildi.

MERAL YENİDEN GENEL BAŞKAN

İYİ Parti'nin Olağanüstü Kongresi'nde Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi.

SURİYE ZİRVELERİ

Eylül ayında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da düzenlenen Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katıldı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak üzere ABD'ye gitti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Recep Tayyip Erdoğan, Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.

YUSUF NAZİK PAKETLENDİ

MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013'te Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İDLİB MUTABAKATI

Türkiye ve Rusya arasında, "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

ENİS BERBEROĞLU'NA TAHLİYE

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

STAR RAFİNERİSİ AÇILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel katıldı.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI AÇILDI

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

TERÖRE BULAŞANLARA KAYYUM DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçimlerde teröre bulaşmış olanların sandıktan çıkması halinde gereğini yaparak kayyum tayinleriyle yollarına devam edecekleri söyledi.

TERÖRLE BAĞLANTILI MUHTARLAR GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 635 güvenlik korucusu ve 259 muhtar görevden alındı.

BRUNSON SERBEST KALDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

TÜRK AKIM PROJESİ

TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla indirildi.

ÇİNGENE KIZI YENİDEN TÜRKİYE'DE

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken bir asker yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılının haziran ayında tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı planladığı Merkezi Entegre Laboratuvar İşletim Sistemi Projesi, Türkiye'de ilk kez pilot il seçilen Diyarbakır'da başlatıldı.

DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağı düştü; uçağın enkazına ve iki kişinin cenazelerine bir gün sonra ulaşıldı.

ZONGULDAK'TA MADEN FACİASI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi, patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi, yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

SİNCAR VE KARACAK DAĞI'NA OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

ANKARA'DA TREN FACİASI

Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti ve 86 kişi yaralandı.

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MEHMET ALİ ALABORA HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Ali Alabora, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.