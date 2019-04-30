WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getiren 3 farklı yöntem

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle basit, sade ve reklamsız tasarımıyla dikkat çekiyor. Sizin için hazırladığımız aşağıdaki videoda, WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirecek birkaç ipucundan ve yeni gelen güncellemeleri herkesten önce ilk sizin denemeniz için yapmanız gerekenlerden bahsettik. İyi seyirler.

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WhatsApp’ı daha kullanışlı hale getirecek 3 yöntem VİDEO