taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9623
Euro
6.6936
Altın
1280.95
Borsa
95355.16
Gram Altın
246.291

WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getiren 3 farklı yöntem

WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getiren 3 farklı ipucu sayesinde uygulamayı farklı bir şekilde deneyimleyebilir ve güncellemeleri ilk siz alabilirsiniz.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 17:01..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle basit, sade ve reklamsız tasarımıyla dikkat çekiyor. Sizin için hazırladığımız aşağıdaki videoda, WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirecek birkaç ipucundan ve yeni gelen güncellemeleri herkesten önce ilk sizin denemeniz için yapmanız gerekenlerden bahsettik. İyi seyirler.

WhatsApp’ı daha kullanışlı hale getirecek 3 yöntem YouTube'dan İZLE

Daha fazla video için Ensonhaber YouTube kanalını takip edebilir ve bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber ve Ensonhaber Teknoloji Instagram hesaplarını da takip etmeyi unutmayın.

WhatsApp’ı daha kullanışlı hale getirecek 3 yöntem VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

658
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

193
Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

202
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

87
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

68
Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da darbe girişimi

196
Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

304
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir