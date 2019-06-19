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Xiaomi Mi 9T'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin tamamen çerçevesiz ve çentiksiz ekrandan oluşan yeni akıllı telefon modeli Mi 9T'nin, Türkiye fiyatı açıklandı.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 09:02..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni orta-üst segment akıllı telefonu Mi 9T'yi, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtmıştı. Tamamen çerçevesiz ekrandan oluşan telefonun ön kamerası ise üst taraftan açılabilen bir mekanizmaya sahip. Telefonun özelliklerine baktığımızda ise Redmi K20 ile oldukça benzer olduğunu söylemeliyiz.

XİAOMİ Mİ 9T

XIAOMI MI 9T ÖZELLİKLERİ

6,39 inç büyüklüğünde ve 2340×1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED HDR ekran ile piyasaya çıkacak Xiaomi Mi 9T, gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM ve 64 /128GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera bulunuyor. Bu ön kamera ise telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

xiaomi mi 9t

Aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna da sahip Xiaomi Mi 9T, 18W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da oldukça iddialı görünüyor. Telefonun ülkemizdeki fiyatı işe şu şekilde olacak:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği   : 3 bin 799 TL
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 3 bin 999 TL

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