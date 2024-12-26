122 yaşındaki Iraklı Emşe Aslan'ın Osmanlı dönemi özlemi

AA

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde 122 yaşında bir çınar yaşıyor...

Oğlu ile yaşayan Emşe Aslan, Osmanlının son dönemleri ve Irak'ın İngilizler tarafından nasıl işgal edildiği günlerdeki anılarını anlattı.

Irak’ın Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olduğu dönemi özlemle yad eden Irak Türkmen'i Aslan, Irak'ı işgal eden İngilizlerin Musul'a girdikleri zamanı dün gibi hatırladığını söylüyor.

Sağlık durumu ve hafızası gayet iyi olan 6 çocuk sahibi Aslan 1 Temmuz 1902'de tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesinde doğdu.

OSMANLI DÖNEMİNİ HASRETLE ANIYOR

Osmanlı Devleti, 1 ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra Baas Partisi dönemini de gören Aslan, en çok Osmanlı dönemini hasretle anıyor.

AA muhabirine konuşan Aslan, doğduğu 1902'den beri Musul kentinden başka hiçbir yere gitmediğini ve ömrünün hemen hemen tamamını Telafer'de geçirdiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği günleri hatırladığını belirten Aslan, askerlerin Telafer ilçesini batı yönünden ve mahallelerden işgal etmeye başladığını aktardı.

"İNGİLİZLERİ KAPI ARALARINDAN İZLEDİK"

"Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik." diyen Aslan, askerlerin Telafer'i ele geçirdikten bir iki gün sonra Musul kent merkezine doğru ilerlediklerini dile getirdi.

İngiliz işgali döneminde zor günler ve kıtlık yaşadıklarını anlatan Aslan, İngiliz askerlerinin ilçeden geçtikleri sırada yanlarında erzak ve silah taşıdıklarını söyledi.

İşgal günlerinde Telafer'in tarihi kalesine çıkmalarının İngilizler tarafından yasaklandığını ifade eden Aslan, o günlerde genç kız olduğundan dolayı ailesinin onun evin dışına çıkmasına izin vermediğini belirtti.

"OSMANLI DÖNEMİ GÜVENLİ VE İSTİKRARLIYDI"

Çocukluk ve gençliğinin Osmanlı döneminde güzel geçtiğini ifade eden Aslan, o dönem memlekette hiçbir sorunun yaşanmadığını ve o dönemi hasretle yad ettiğini aktardı.

İngiliz işgali öncesi Osmanlı döneminde Telafer ve Musul kentinin istikrarlı bir yer olduğunu anlatan Aslan, "Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı ve güzel bir sosyal hayatımız vardı." ifadelerini kullandı.

Aslan Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemi iyi hatırladığını söyleyerek "Savaş başladığında yaşım küçüktü ama yakın akrabalarımdan genç erkeklerin hepsinin seferberliğe katıldığını hatırlıyorum." diye konuştu.

TELAFER'DEKİ KAÇA KAÇ OLAYI'NIN TANIĞI

İngilizlerin Irak'ı işgal etmesinden yaklaşık iki yıl sonra Telafer'de Türkmenler tarafından başlatılan ve daha sonra tüm Irak'a yayılan Kaça Kaç Ayaklanması'nı da hatırladığını aktaran Aslan, tüm Telaferlilerin tek yumruk olup İngiliz işgaline karşı ayaklanma başlattığını söyledi.

İşgal ve ayaklanma döneminde çok zorluklar çektiklerini ve büyük bir kıtlığın yaşandığını anlatan Aslan, aylarca ekmek, hurma hoşafı tükettiklerini aktardı.

Telafer'in eski düğün geleneklerinden de bahseden Aslan, eskiden düğünlerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Aslan, damadın kızı evinden almak için at ile geldiğini ve daha sonra gelini ata bindirip davul zurna ve kalabalığın alkışları eşliğinde kendi evine götürdüğünü belirtti.

Kendisinin de aynı şekilde ve o günün geleneğine göre evlendiğini belirten Aslan, düğününün 3 gün 3 gece sürdüğünü dile getirdi.