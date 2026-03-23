Artvin’de anne bozayı ve yavrusu drone kamerasına yakalandı

Artvin’in Şavşat ilçesi Hanlı köyünde gezgin ve içerik üretici Halil Altun, drone ile yaptığı çekimler sırasında anne bozayı ile yavrusuna rastladı.

Görüntülerde, yavru ayının annesinin sırtına çıkarak keyifle dolaştığı anlar kaydedildi.

YAVRU AYININ YOLCULUĞU

Drone kayıtlarında, anne ayının sakin bir şekilde yürümeye devam ettiği sırada yavru ayının zaman zaman sırtında ilerlediği görülüyor.

Doğal yaşamda nadir karşılaşılan bu sahne, izleyenlerin ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak doğaseverlerden yoğun ilgi gördü. Halil Altun, bu tür anların doğanın güzelliklerini gözler önüne serdiğini belirtti ve doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çekti.