Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı

Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırırken bazı bölgeler serinleyecek..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu Ankara ve çevre illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin ardından Ankara Valiliğinden de bir açıklama geldi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.