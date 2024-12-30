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İHA

Türkiye'nin ulaşımda son yıllardaki atılımı ülkeyi adeta tünellerle, otoyollarla, köprülerle donattı.

Antalya'nın İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2023 yılında hizmete açılan tünel, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya-Konya arasını 4 saatten 2.5 saate düşürdü.

Aracıyla tünelden geçerken girişten itibaren yolu cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın çektiği görüntüler, tünelin iki ucundaki iki farklı iklimi gözler önüne serdi.

BİR TARAF YAZ, BİR TARAF KIŞ

Nazmi Şimşek isimli sürücü, "5 kilometre uzunluğu olan Demirkapı Tüneli'nin güneyinde ılıman bir hava vardı. Kuzeyinde Konya tarafında güzel bir kar manzarasıyla karşılaştık. Çocuklarımla ailecek güzel bir gün geçirdik. Özellikle Manavgatlılar ile Seriklilerin ilgi odağı oldu. Bizim için güzel bir anı oldu." diye konuştu.

YAKITTAN 6,5 MİLYON TASARRUF

Antalya-Manavgat ayrımı, Taşağıl-Derebucak yolu güzergâhında inşa edilen 5 bin 68 metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya-Konya arası 4 saatten 2.5 saate düşürdü.

Tünelden geçecek vatandaşlar, 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit oluyor. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet veren güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısalttı. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlıyor.