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İHA

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı.

Kepez ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'ne girerek elindeki bıçakla müezzini ve cemaati tehdit etti.

Camiden dışarı çıkarmak istediği müezzin ve cemaatin yerinden kalkmadığını gören şahıs ise bu defa cami kapısındaki camı kırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yaralandı.

Camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaat polisi aradı.

Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi.

NAMAZI KAÇIRAN CEMAAT ELLERİNDE TAŞLA KOVALADI

Namazı kaçırdığı için zaten sinirli olan cemaat yakalamak isteyince cebinden bıçak çıkaran şahıs kaçmaya başladı.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca cemaat ve madde bağımlısı birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, bazı cemaat elinde sopa, çekçek ve sapı ile kovalamacayı sürdürdü.

POLİSE SIĞINDI

Bir ara apartman bahçesine giren şahıs, apartmanın dış kapısını tekmeleyerek içeri girmek istedi.

Bunu gören cemaat apartman sakinlerine seslenerek kapıyı açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kovalamaca, ara sokaklarda sürerken, inatçı cemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısı, sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurarak kendisi arka koltuğa attı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı.

Bir vatandaş kendilerini dakikalarca koşturan şahsa tekme attı, polis olası linç girişimine karşı adamı polis aracına geri koydu.

Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.